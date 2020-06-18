2020-06-18T16:07:16+03:00
Происшествия

В Энгельсе завершили расследование смертельного несчастного случая в строительной компании

Причиной смерти мужчины стала черепно-мозговая травма
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Комиссия Государственной инспекции труда в Саратовской области расследовали смертельный несчастный случай в СК «Новый Век». Организацию привлекут к административной ответственности за гибель 37-летнего мужчины.

В мае мужчина выполнял работы на бетонно-смесительном узле. Один из работников видел, как он подошел к лестнице между двумя узлами, потерял равновесие и упал. Коллеги обнаружили пострадавшего у подножия лестницы и вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма при падении на бетон. Медики также обнаружили в крови этиловый алкоголь в концентрации 3,8%.

Комиссия в ходе расследования установила, что работник перед сменой не проходил медицинское освидетельствование и был без каски в момент происшествия. ГИТ признала ответственными за несчастный случай начальника и заместителя начальника базы СК «Новый Век», главного инженера, а также самого погибшего.

Материалы расследования направлены в следственный орган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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