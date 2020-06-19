В Саратове ожидается жаркая пятница
На улице будет временами облачно
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Сегодня, 19 июня, в Саратове ожидается переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 5-10 м/с.
Столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU