МЧС предупреждает саратовцев о граде и грозе

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:46:35+03:00

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В Саратовской области сегодня вечером, 18 июня и в первой половине ночи 19 июня ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с, а также град.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что до 19 июня на юго-востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости, в области — четвертый.

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ИСТОЧНИК KP.RU