В Саратове два дня будут ловить пешеходов-нарушителей
В Саратове 19 и 20 июня пройдет операция «Пешеход. Пешеходный переход!».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, тем, кто пересекает дорогу не по правилам, грозит штраф в размере 500 рублей. За отказ пропустить человека водитель заплатит от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.
Граждан просят надевать одежду со световозвращающими элементами для прогулок по городу в темное время суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU