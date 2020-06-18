В Саратове два дня будут ловить пешеходов-нарушителей

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:42:03+03:00

Граждан просят в темное время суток носить одежду со световозвращающими элементами

Изменить размер текста: A A

В Саратове 19 и 20 июня пройдет операция «Пешеход. Пешеходный переход!».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, тем, кто пересекает дорогу не по правилам, грозит штраф в размере 500 рублей. За отказ пропустить человека водитель заплатит от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

Граждан просят надевать одежду со световозвращающими элементами для прогулок по городу в темное время суток.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU