Припаркованный Lexus перегородил единственную полосу на Радищева
На улице Радищева в Саратове автомобилист припарковался, перекрыв движение.
Его автомобиль Lexus встал на пересечении с улицей Челюскинцев.
При этом он загородил единственную полосу. Другим автомобилистам приходится пересекать двойную сплошную линию, чтобы его объехать.
Фото из группы "Саратов онлайн"
В комментариях пользователи соцсетей возмущаются поступком водителя, который вынуждает остальных автомобилистов нарушать правила дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU