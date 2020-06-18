Припаркованный Lexus перегородил единственную полосу на Радищева

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:33:14+03:00

Автомобилисты вынуждены нарушать ПДД, чтобы его объехать [фото]

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На улице Радищева в Саратове автомобилист припарковался, перекрыв движение.

Его автомобиль Lexus встал на пересечении с улицей Челюскинцев.

При этом он загородил единственную полосу. Другим автомобилистам приходится пересекать двойную сплошную линию, чтобы его объехать.

Фото из группы "Саратов онлайн"

В комментариях пользователи соцсетей возмущаются поступком водителя, который вынуждает остальных автомобилистов нарушать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU