Арбитражный суд отказался признавать банкротом «Саратовский радиоприборный завод»

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:22:57+03:00

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В минувший вторник, 16 июня, Арбитражный суд Саратовской области решил прекратить дело о банкротстве «Саратовского радиоприборного завода».

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.

Иск подало акционерное общество «Цифроник», ему отказано во введении наблюдения в отношении завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU