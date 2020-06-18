Арбитражный суд отказался признавать банкротом «Саратовский радиоприборный завод»
Производство по делу прекращено
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В минувший вторник, 16 июня, Арбитражный суд Саратовской области решил прекратить дело о банкротстве «Саратовского радиоприборного завода».
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.
Иск подало акционерное общество «Цифроник», ему отказано во введении наблюдения в отношении завода.
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ИСТОЧНИК KP.RU