Александр Креницкий призвал всех прийти на голосование по Конституции

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:10:24+03:00

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Знаковым событием для России назвал голосование по Конституции председатель регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александр Креницкий.

- Ведь те изменения, которые принесет народное волеизъявление, почувствует на себе каждый житель России. Но самое главное, что вносимые поправки в Конституцию создают гарантии и для будущих поколений, закрепляют важнейшие принципы отношений государства и жителей, — аргументировал он свою точку зрения.

Александр Креницкий заявил, что считает долгом каждого гражданина принять участие во всенародном голосовании и выразить свое отношение к новым положениям основного закона страны.

- Я внимательно ознакомился со всеми изменениями — они касаются самых важных, ключевых сфер жизни людей. И каждая из внесенных поправок создает основу для системных решений и одновременно является гарантией единого подхода сути явлений. Эту нацеленность на системные решения мы уже могли видеть в «майских» Указах Президента Владимира Владимировича Путина и реализации национальных проектов, которые также затрагивают все базовые направления развития страны. И поэтому к исполнению нацпроектов все относятся с предельным вниманием, а спрос идет по самому высокому счету, — заявил Креницкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU