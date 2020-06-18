Мошенники оставили саратовца без 45 тыс. рублей при покупке авиабилетов
Еще одной жертвой мошенников стал житель Заводского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина решил отдохнуть и купить в интернете билет на самолет. Он отдал 45 тыс. рублей, получил сообщение о рейсе и забронированных местах, все как обычно.
Но когда гражданин захотел уточнить время вылета, выяснилось, что того сайта уже нет. Звонок в авиакомпанию подтвердил, что это была ловушка.
Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU