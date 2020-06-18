Полиция вычислила автомобильных воров по видео
В паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный саратовец опубликовал видео автомобильной кражи, злоумышленников с кадров которого задержали.
Напомним, двое неизвестных вынули что-то из «Лады», а потом уехали с улицы Кузнецова, 7, в поселке Солнечный-2 Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчины в тот день украли три аккумулятора и сдали их в металлоприемку ради 1,5 тыс. рублей.
Они так зарабатывали на жизнь с марта по май, причастны к семи эпизодам преступлений.
Одного из них, в возрасте 28 лет, задержали, он находится под стражей. Еще одного участника криминального дуэта разыскивают. Всех, кто что-либо знает о нем, просят сообщить правоохранителям.
Автомобильные воры в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU