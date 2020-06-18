Полиция вычислила автомобильных воров по видео

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:20:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный саратовец опубликовал видео автомобильной кражи, злоумышленников с кадров которого задержали.

Напомним, двое неизвестных вынули что-то из «Лады», а потом уехали с улицы Кузнецова, 7, в поселке Солнечный-2 Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчины в тот день украли три аккумулятора и сдали их в металлоприемку ради 1,5 тыс. рублей.

Они так зарабатывали на жизнь с марта по май, причастны к семи эпизодам преступлений.

Одного из них, в возрасте 28 лет, задержали, он находится под стражей. Еще одного участника криминального дуэта разыскивают. Всех, кто что-либо знает о нем, просят сообщить правоохранителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/785653" frameborder="0"></iframe> Автомобильные воры в Саратове.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU