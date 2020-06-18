Горожане активно интересуются, как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому
В Саратове продолжает работу колл-центр по вопросам Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ. Горячая линия 8-800-350-86-46 доступна для горожан с 9 утра и до 9 вечера.
За время работы колл-центра поступило 387 звонков.
- Много обращений, связанных с голосованием на дому. Жители выражают живой интерес к данному виду голосования. Кроме того, интересуются, в какие именно дни можно отдать свой голос, — рассказали члены добровольческого движения «Волонтеры Конституции».
Напомним, Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ начнется с 25 июня и будет проходить в течение недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU