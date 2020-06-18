2020-06-18T15:11:18+03:00
Общество

Горожане активно интересуются, как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому

На горячую линию поступило около 400 звонков
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В Саратове продолжает работу колл-центр по вопросам Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ. Горячая линия 8-800-350-86-46 доступна для горожан с 9 утра и до 9 вечера.

За время работы колл-центра поступило 387 звонков.

- Много обращений, связанных с голосованием на дому. Жители выражают живой интерес к данному виду голосования. Кроме того, интересуются, в какие именно дни можно отдать свой голос, — рассказали члены добровольческого движения «Волонтеры Конституции».

Напомним, Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ начнется с 25 июня и будет проходить в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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