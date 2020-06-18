Дело Александра Ландо вернулось в СКР по Саратовской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя областной Общественной палаты Александра Ландо.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела.

Материалы вернулись в СУ СКР для продолжения расследования.

Напомним, Александра Ландо обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Якобы он получил от Андрея Беликова, руководителя «Автокомбинат№2», 6,6 млн рублей за победу в конкурсе перевозчиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU