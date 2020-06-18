Дело Александра Ландо вернулось в СКР по Саратовской области
В Саратове возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя областной Общественной палаты Александра Ландо.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела.
Материалы вернулись в СУ СКР для продолжения расследования.
Напомним, Александра Ландо обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Якобы он получил от Андрея Беликова, руководителя «Автокомбинат№2», 6,6 млн рублей за победу в конкурсе перевозчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU