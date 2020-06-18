2020-06-18T14:22:39+03:00
Общество

Александр Янклович призвал собрать подписи на присовение Саратову звания «Города трудовой доблести»

Сбор подписей начнется с 25 июня
Екатерина Семенова
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В Саратове идет сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести».

В поддержку этого выступил Депутат Саратовской городской Думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович. Он призвал саратовцев также поставить подпись за инициативу.

Александр Янклович напомнил, что Саратов вошел в число 20 претендентов на получение высокого статуса.

- Мы чтим подвиги наших предков, знаем, и всегда будем помнить о том, что благодаря их самоотверженности, мужеству и героизму, проявленных в сражениях Великой Отечественной войны, а также титаническому усилию тружеников тыла, мы имеем возможность достойно жить в своей стране, работать и воспитывать детей, — заявил депутат.

Он подчеркнул боевые и трудовые подвиги саратовцев в годы Великой Отечественной войны. По выпуску продукции наш город входил в первую десятку в СССР. В Саратове работали 35 крупных заводов, на которых трудились более 65 тыс. человек. А также 388 предприятий пищевой, легкой, мукомольной, местной и другой промышленности, где трудились еще 34 тысячи работников. В город было эвакуировано почти 80 промышленных предприятий.

Они выпускали многие виды оружия: боеприпасы, снаряды, мины, авиационные бомбы, пистолеты-пулеметы, противотанковые ружья, минометы, артиллерийские системы, свинцовые и щелочные аккумуляторы, авиационные и артиллерийские приборы, шарикоподшипники, горючее, корпуса танков, самолеты. А также военное обмундирование, расходные материалы для госпиталей, пищевые концентраты, необходимые для жизни в полевых условиях предметы обихода.

Был внесен существенный вклад в оборону Сталинграда и Сталинградскую битву. По железной дороге, несмотря на бомбежки, были доставлены около 300 тысяч вагонов с войсками и грузами. Во время навигационного периода в 1942 году саратовский речной транспорт не прекращал курсировать, несмотря на минирование фарватера.

В Саратове работал 31 госпиталь.

- За годы Великой Отечественной войны жители Саратова проявили массовый трудовой героизм, за что были отмечены правительственными наградами. 15 предприятий и коллективов были награждены орденами, медалями и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. 1 684 работника предприятий награждены государственными наградами за трудовые заслуги. Имеется 6 500 подтвержденных фактов трудового героизма. Все это позволяет городу Саратову претендовать на получение почетного звания «Город трудовой доблести». Дорогие земляки! Чтобы поддержать наш город, нужно с 25 июня по 1 июля принять участие в сборе подписей. Уверен, вместе мы добьемся присвоения Саратову почетного звания. Это станет признанием и увековечением подвигов наших великих предков-земляков, сражавшихся за свою Отчизну, свободу и независимость своих потомков на фронте и в тылу, — уверен Александр Янклович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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