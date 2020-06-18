Роспотребнадзор: проведение парадного шествия в Саратове нежелательно

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:12:17+03:00

Шествия на Театральной площади может не быть

Но решение остается за правительством

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В Саратове не принято решения по проведению торжественного военизированного шествия 24 июня.

Заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева отметила, что окончательное решение остается за правительством.

- Свою позицию мы озвучивали на Координационном совете: мы относим шествие к массовым мероприятиям, проведение которых нежелательно, — отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU