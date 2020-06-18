Роспотребнадзор: проведение парадного шествия в Саратове нежелательно
В Саратове не принято решения по проведению торжественного военизированного шествия 24 июня.
Заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева отметила, что окончательное решение остается за правительством.
- Свою позицию мы озвучивали на Координационном совете: мы относим шествие к массовым мероприятиям, проведение которых нежелательно, — отметила она.
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ИСТОЧНИК KP.RU