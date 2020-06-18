2020-06-18T13:57:55+03:00
Общество

Сотни домов в Саратове останутся без газа

Отключения пройдут в период с июня по сентябрь
Дарья Вострикова
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В Саратове с июня по сентябрь в сотнях домов отключат газ из-за работ АО «Саратовгаз» в рамках исполнения капительного ремонта.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской администрации.

Известно, что в зону отключения попадают дома, по которым у УК нет договоров со спецорганизациями на обслуживание газового оборудования.

- Возобновление подачи газа возможно, при обязательном наличии договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), при технически исправном газовом оборудовании, устранении выявленных замечаний и нарушений при эксплуатации ВДГО и ВКГО, при условии герметичности внутридомовых газопроводов, а также наличия актов на пригодность дымовых и вентиляционных каналов, — отмечается в сообщении.

Речь идет о домах на улице Некрасова, Комсомольской, Московской, Первомайской, Соборной, Железнодорожной, Слонова, Астраханской, Мичурина, Князевском взвозе, Чернышевского, 32-й Стрелковой дивизии, Малой Садовой, Октябрьской, Зеленой, Титова, Крестьянской, Бородинской, Вольской, Летней, Белоснежной, Тернистой, Прохладной, в СНТ «Сорговик-2», «Тополек 86», «Ромашка 57», на дачах СГТУ, в Волжских газонах.

А также на улице Маркиной, Перспективной, Штейберга, Южной, 6-м Динамовском проезде, 1-4-м Артельном проезде, 1-м Мочиновском проезде, в 1-м микрорайоне поселка Рейник, в новом микрорайоне поселка Тепличный, на улице Садовой, Маркина, Болдыревской, Ефремова, Перспективной, Подгорной, Огородной.

На улице Посадского, Березовой, 1 и 3-й Речной, Мостовой, Березовой, Сосновой, Стадионной, Большой Садовой, Политехнической, Бахметьевской, Вольской, Рабочей, Ульяновской, 1-м Санаторном проезде, 1 и 2 Широких проездах, на улице 9 Мая, Большом Поливановском проезде, 1-м Магнитном проезде, 1-м Кольцевом проезде, 3-5-м Товарном проезде, Белоглинской, Новой Астраханской, Политехнической.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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