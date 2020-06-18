В поселке под Саратовом 56-летняя женщина зарезала 33-летнего сожителя, который не выпускал ее из дома

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:51:05+03:00

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В поселке Духовницкое Саратовской области 56-летнюю женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья мужчине, что привело к его гибели.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено и дело направлено прокурору.

По версии следствия, она с 33-летним сожителем утром 9 апреля отправились на рыбалку. Там они поссорились, и женщина ушла домой. Вскоре туда вернулся и мужчина, и конфликт продолжился.

Мужчина во время ссоры вышвырнул телефон женщины в окно. Она пошла за ним, но выйти на улицу не смогла, так как сожитель снаружи навалился на дверь и не выпускал ее.

В ярости женщина взяла нож и, сумев приоткрыть дверь, ударила мужчину слева в грудь. От ранения он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU