2020-06-18T13:13:14+03:00
Общество

Саратовцев призвали не заниматься самолечением наркоманов

На это способны только специалисты
Екатерина Семенова
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В "Комсомольской правде" обсудили лечение наркомановВ "Комсомольской правде" обсудили лечение наркомановФото: Александр Уриевский
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Руководитель реабилитационного центра «Открытие» Алексей Юров на круглом столе в «Комсомольской правды» рассказал о самой страшной ошибке родственников наркозависимых людей.

- В одиночку человек справиться не может, — отметил он. По его словам, самое худшее — это закрывать глаза на проблему.

Алексей Юров рассказал, что зачастую родители видят, что с их ребенком творится что-то не то: он пропадает из дома, ворует деньги. Но они пытаются сохранить имидж хорошей семьи, стесняются обратиться за помощью. Как итог — упущено время, когда можно было решить проблему проще.

Также он рассказал, что самолечение не просто бесполезно, оно может быть опасным, так как тоже затягивает время обращения к специалисту.

- Что такое самолечение? Это отвезти в деревню, устроить на работу, чтобы мама полностью контролировала. Но это все не работает, — подчеркнул Алексей Юров.

Он рассказал, что в реабилитационном центре разработаны специальные программы для коррекции зависимого поведения и мышления. Очень важным является смена привычной обстановки и компании.

- Здесь не работает фраза «Дома и стены помогают». В центре создана особая терапевтическая среда. Параллельно идет психологическая работа с родственниками, для этого есть специальные психологи, которые учат, как общаться с наркозависимыми, как их поддерживать. Только так мы можем рассчитывать на результат, — подчеркнул Алексей Юров.

По его словам, лечение в стационаре может занимать до шести месяцев, и потом еще до трех месяцев после него.

Руководитель реабилитационного центра «Открытие» Алексей Юров Фото: Александр Уриевский

Руководитель реабилитационного центра «Открытие» Алексей ЮровФото: Александр Уриевский

Эвелина Плато, врач психиатр, нарколог, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» особо отметила, что говорить о полном выздоровлении не приходится — лишь о длительной ремиссии.

- Наркотики умеют ждать. Даже после одной дозы мозг тут же все вспомнит и процесс пойдет заново. Причем в более тяжелой форме. Поэтому мы всегда предупреждает пациентов, что их выздоровление — это все до первой дозы, — отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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