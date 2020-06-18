Житель Марксовского района признался в избиении матери до смерти

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:03:38+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Марксовского района продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия он жил со своей 66-летней матерью в частном доме села Семеновка. Мужчина периодически приходил домой, а остальное время пил с односельчанами.

В один из дней с 5 по 14 июня гражданин пришел домой и поссорился с родственницей, ударил ее трижды по голове, от чего та упала на кровать. В последующее дни он видел, что матери становится хуже, но не торопился вызывать врачей.

Когда мужчина пришел 15 июня домой, то узнал от соседки и фельдшера, что та скончалась.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стала тупая травма головы.

На мужчину завели уголовное дело, он признался в содеянном и раскаялся. Сейчас он находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU