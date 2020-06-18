2020-06-18T12:53:32+03:00
Происшествия

Мошенники оставили стилиста из Саратова без 11 тыс. рублей

Женщина хотела купить инструмент для стрижки
Дарья Вострикова
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Жительницу Саратова, стилиста по профессии, мошенники оставили без 11 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла на одном из сайтов инструменты для стрижки и решила заказать их, все оплатила.

Однако товар так и не пришел, а интернет-ресурс оказался заблокированным.

Тогда гражданка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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