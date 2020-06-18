Мошенники оставили стилиста из Саратова без 11 тыс. рублей
Жительницу Саратова, стилиста по профессии, мошенники оставили без 11 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла на одном из сайтов инструменты для стрижки и решила заказать их, все оплатила.
Однако товар так и не пришел, а интернет-ресурс оказался заблокированным.
Тогда гражданка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU