Парень из Вольска ответит за интим с 15-летней девочкой

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:50:11+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Вольска завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия в апреле 2020 года он занялся интимом с 15-летней девочкой. Когда подросток пошла в медицинское учреждение, эта связь раскрылась.

Еще до окончания следствия парень признал свою вину.

Дело в отношении молодого человека направлено для рассмотрения в суд, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU