Парень из Вольска ответит за интим с 15-летней девочкой
Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Вольска завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия в апреле 2020 года он занялся интимом с 15-летней девочкой. Когда подросток пошла в медицинское учреждение, эта связь раскрылась.
Еще до окончания следствия парень признал свою вину.
Дело в отношении молодого человека направлено для рассмотрения в суд, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU