Без воды остались три улицы в Саратове

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:42:19+03:00

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Сегодня, 18 июня, без воды ориентировочно до 17:00 остались жители улицы Бардина и 2-й Электронной 10 и 12 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 18:00 придется подождать абонентам с улицы Шелковичной на участке от Рахова до Ильинской площади.

Водоснабжение вернут, как только коммунальщики закончат работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU