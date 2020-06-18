Без воды остались три улицы в Саратове
Водоснабжение вернут по окончанию работ
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Сегодня, 18 июня, без воды ориентировочно до 17:00 остались жители улицы Бардина и 2-й Электронной 10 и 12 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 18:00 придется подождать абонентам с улицы Шелковичной на участке от Рахова до Ильинской площади.
Водоснабжение вернут, как только коммунальщики закончат работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU