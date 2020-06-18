В Саратове росгвардейцы задержали троих находящихся в розыске мужчин

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:38:19+03:00

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Вчера, 17 июня, в Кировском районе Саратова на улице Рахова сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за уклонение от назначенного судом наказания.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, поздним вечером в районе улицы Горького поймали 33-летнего местного жителя, его искали за кражу.

Поздней ночью обнаружили 37-летнего рецидивиста из Ленинского района, который избил соседа по общежитию, по этой причине он нужен правоохранителям.

Мужчин передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU