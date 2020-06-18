2020-06-18T12:16:40+03:00
Общество

Лучше, чем в прошлом году: министр Архипов рассказал о ситуации на троллейбусном заводе в Энгельсе

Постепенно гасятся долги у завода «Тролза»
Дарья Вострикова
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На сегодняшнем брифинге в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов рассказал о ситуации на заводе по производству троллейбусов в Энгельсе. Сейчас рабочие занимаются узловой сборкой транспорта, часть уже поставили в северную столицу, отправят еще 87.

- Картинка позитивная, по сравнению с прошлым годом, — отметил министр.

Он сообщил, что «ПК Транспортные системы» развивается, но компании стоит бороться за заказы по конкурсным процедурам.

Работники предприятия получают полную зарплату, долги «Тролзы», прекратившего свою работу, гасятся. Ранее там работало около 800 человек, сейчас на заводе заняты 230, часть из которых перешли из старого завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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