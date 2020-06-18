Лучше, чем в прошлом году: министр Архипов рассказал о ситуации на троллейбусном заводе в Энгельсе

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:16:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшнем брифинге в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов рассказал о ситуации на заводе по производству троллейбусов в Энгельсе. Сейчас рабочие занимаются узловой сборкой транспорта, часть уже поставили в северную столицу, отправят еще 87.

- Картинка позитивная, по сравнению с прошлым годом, — отметил министр.

Он сообщил, что «ПК Транспортные системы» развивается, но компании стоит бороться за заказы по конкурсным процедурам.

Работники предприятия получают полную зарплату, долги «Тролзы», прекратившего свою работу, гасятся. Ранее там работало около 800 человек, сейчас на заводе заняты 230, часть из которых перешли из старого завода.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU