В Саратовской области от коронавируса умерла 55-летняя женщина
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один пациент. Об этом сообщил на брифинге 18 июня первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.
- Умер еще один человек, зараженный коронавирусом. Это 55-летняя женщина. Она лечилась в стационаре одного из районов области, получала помощь в реанимации. Но у нее обнаружили двустороннее массивное поражение легких. Способствовала летальному исходу также ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, - пояснил Шувалов.
На 18 июня в Саратовской области 128 пациентов находятся на кислородной поддержке, 56 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
128 на кислороде, 56 на ивл сейчас
Всего на сегодняшний день таким образом в регионе уже 40 погибших от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU