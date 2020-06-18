В Саратовской области от коронавируса умерла 55-летняя женщина

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:17:16+03:00

У погибшей было несколько сопутствующих тяжелых заболеваний

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В Саратовской области от коронавируса скончался еще один пациент. Об этом сообщил на брифинге 18 июня первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- Умер еще один человек, зараженный коронавирусом. Это 55-летняя женщина. Она лечилась в стационаре одного из районов области, получала помощь в реанимации. Но у нее обнаружили двустороннее массивное поражение легких. Способствовала летальному исходу также ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, - пояснил Шувалов.

На 18 июня в Саратовской области 128 пациентов находятся на кислородной поддержке, 56 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

128 на кислороде, 56 на ивл сейчас

Всего на сегодняшний день таким образом в регионе уже 40 погибших от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU