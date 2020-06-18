2020-06-18T15:51:34+03:00
Общество

Назван средний возраст наркоманов в Саратовской области

Это как молодые, так и семьянины
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сегодняшнем круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» был озвучен средний возраст наркомана в Саратовской области.

Юров Алексей Викторович —руководитель реабилитационного центра «Открытие» отметил, что к ним попадают зависимые, которым в основном 25 лет, но немало и 15-17 летних. Тенденция попадания молодежи начала расти. Бывает и так, что взрослый человек, 25-40 лет, втянулся в употребление, потому что ему сказали, что это ароматическое вещество, а не дурь.

Наталия Краснова, замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области подчеркнула, что за 2020 год выявлено 800 административных правонарушений за наркотики. В опьянении попадают люди 25-25 лет, три человека привлечены к ответственности за надписи пропаганды запрещенных веществ на домах. Собственники зданий обязаны стирать такие призывы. А в начале года в одном из ресторанов был выявлен факт продажи марихуаны, на этом попался бармен.

Эвелина Плято, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» отметила, что уже с 17 лет к ним поступают наркоманы. Были и те, кому за 50, которые начали употреблять героин. Им сказали, что это положительно влияет на потенцию, а мужчины не знали, что они только усугубляют проблему, а под веществами вообще не до этого.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает саратовцев о граде и грозе
В Саратове два дня будут ловить пешеходов-нарушителей
Припаркованный Lexus перегородил единственную полосу на Радищева
КВС напоминает потребителям о дистанционных способах передачи показаний ИПУ
Арбитражный суд отказался признавать банкротом «Саратовский радиоприборный завод»
Александр Креницкий призвал всех прийти на голосование по Конституции
Мошенники оставили саратовца без 45 тыс. рублей при покупке авиабилетов
Полиция вычислила автомобильных воров по видео
Горожане активно интересуются, как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому
Дело Александра Ландо вернулось в СКР по Саратовской области
Вопросом сохранения деревьев в Саратове займется новая структура мэрии
Александр Янклович призвал собрать подписи на присовение Саратову звания «Города трудовой доблести»
Роспотребнадзор: проведение парадного шествия в Саратове нежелательно