Назван средний возраст наркоманов в Саратовской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:51:34+03:00

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На сегодняшнем круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» был озвучен средний возраст наркомана в Саратовской области.

Юров Алексей Викторович —руководитель реабилитационного центра «Открытие» отметил, что к ним попадают зависимые, которым в основном 25 лет, но немало и 15-17 летних. Тенденция попадания молодежи начала расти. Бывает и так, что взрослый человек, 25-40 лет, втянулся в употребление, потому что ему сказали, что это ароматическое вещество, а не дурь.

Наталия Краснова, замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области подчеркнула, что за 2020 год выявлено 800 административных правонарушений за наркотики. В опьянении попадают люди 25-25 лет, три человека привлечены к ответственности за надписи пропаганды запрещенных веществ на домах. Собственники зданий обязаны стирать такие призывы. А в начале года в одном из ресторанов был выявлен факт продажи марихуаны, на этом попался бармен.

Эвелина Плято, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» отметила, что уже с 17 лет к ним поступают наркоманы. Были и те, кому за 50, которые начали употреблять героин. Им сказали, что это положительно влияет на потенцию, а мужчины не знали, что они только усугубляют проблему, а под веществами вообще не до этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU