Девять притонов, 45 магазинов: подведены итоги раскрытия саратовских наркопреступлений

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:47:09+03:00

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Сегодня, 18 июня, Наталия Краснова, замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области рассказала в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» о том, сколько наркопреступлений выявлено за этот год — 200, из них более 70% связаны со сбытом.

Полицейские обнаружили девять притонов и четыре факта выращивания конопли. В коттедже у жителя Саратовского района обнаружили 430 кустов.

В 2020 году расследовано более 400 преступлений по продаже запрещенных веществ, к уголовной ответственности привлекли 370 человек, из них 18 иностранцев.

Изъято более 80 кг наркотиков, из них 38 кг это марихуана, 37,5 кг синтетика и пять килограмм героина.

Отмечается, что в основном это продают через интернет. Выявлено 45 магазинов, задержан полный состав четырех.

Напомним, в марте арестовали двух фасовщиков и закладчиков полкилограмма героина, в апреле задержали гражданку Узбекистана с 1,5 кг героина, а в апреле накрыли магазин, в обороте которого было более 10 кг веществ, в том числе мефедрон.

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ИСТОЧНИК KP.RU