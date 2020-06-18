2020-06-18T11:35:43+03:00
Общество

«Мы не можем привыкнуть хоронить пациентов»: медик из Саратова рассказала о лечении наркоманов

Часть зависимых поступают в больницу без рук и ног
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 июня, в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» состоялся круглый стол на тему борьбы с наркоманией.

Эвелина Плято, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» рассказала о том, какие тенденции происходят в борьбе с зависимостью в регионе.

Она отметила, что в середине 90-х употребление запрещенных веществ было прерогативой детей богатых родителей, это был маркер престижа. Но ребятам никто не говорил, что это «игры со смертью».

Сейчас список контингента расширился, в нем появились дети, которые умирают от наркотиков, и это национальная проблема. Молодые люди должны стать основой генофонда, а они получают тяжелые болезни, их сажают в тюрьму. Некоторые погибают.

- Мы не можем привыкнуть к тому, что приходится хоронить пациентов. У кого-то ампутировали руки, ноги, легкие, у кого-то сепсис или тяжелая абстиненция, а это полное физическое страдание. Врач вкладывают в каждого столько сил и эмоций. Эти люди лишили себя всего, а если мать хоронит ребенка, это горе, трагедия. Дилеры не держат наркоманов за людей. Это просто мясо для них, — отметила Эвелина Плято.

Она подчеркнула, что медики приветствуют ужесточение наказаний за распространение наркотиков.

По мнению психиатра, важно, чтобы у родителей были доверительные отношения с ребенком. Нужно не давать им деньги, а контролировать их траты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает саратовцев о граде и грозе
В Саратове два дня будут ловить пешеходов-нарушителей
Припаркованный Lexus перегородил единственную полосу на Радищева
КВС напоминает потребителям о дистанционных способах передачи показаний ИПУ
Арбитражный суд отказался признавать банкротом «Саратовский радиоприборный завод»
Александр Креницкий призвал всех прийти на голосование по Конституции
Мошенники оставили саратовца без 45 тыс. рублей при покупке авиабилетов
Полиция вычислила автомобильных воров по видео
Горожане активно интересуются, как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому
Дело Александра Ландо вернулось в СКР по Саратовской области
Вопросом сохранения деревьев в Саратове займется новая структура мэрии
Александр Янклович призвал собрать подписи на присовение Саратову звания «Города трудовой доблести»
Роспотребнадзор: проведение парадного шествия в Саратове нежелательно