«Мы не можем привыкнуть хоронить пациентов»: медик из Саратова рассказала о лечении наркоманов

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:35:43+03:00

Часть зависимых поступают в больницу без рук и ног

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Сегодня, 18 июня, в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» состоялся круглый стол на тему борьбы с наркоманией.

Эвелина Плято, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» рассказала о том, какие тенденции происходят в борьбе с зависимостью в регионе.

Она отметила, что в середине 90-х употребление запрещенных веществ было прерогативой детей богатых родителей, это был маркер престижа. Но ребятам никто не говорил, что это «игры со смертью».

Сейчас список контингента расширился, в нем появились дети, которые умирают от наркотиков, и это национальная проблема. Молодые люди должны стать основой генофонда, а они получают тяжелые болезни, их сажают в тюрьму. Некоторые погибают.

- Мы не можем привыкнуть к тому, что приходится хоронить пациентов. У кого-то ампутировали руки, ноги, легкие, у кого-то сепсис или тяжелая абстиненция, а это полное физическое страдание. Врач вкладывают в каждого столько сил и эмоций. Эти люди лишили себя всего, а если мать хоронит ребенка, это горе, трагедия. Дилеры не держат наркоманов за людей. Это просто мясо для них, — отметила Эвелина Плято.

Она подчеркнула, что медики приветствуют ужесточение наказаний за распространение наркотиков.

По мнению психиатра, важно, чтобы у родителей были доверительные отношения с ребенком. Нужно не давать им деньги, а контролировать их траты.

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ИСТОЧНИК KP.RU