Житель Энгельса проведет семь месяцев в колонии за езду с поддельными правами
Суд признал 44-летнего жителя Энгельса виновным в езде с поддельными документами.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в сентябре 2019 года мужчина встретился с незнакомцев и купил поддельное удостоверение вождения транспорта, потому что его лишили прав.
Его на Kia Spectra остановили 16 февраля на Большой Горной улице в Саратове сотрудники ДПС для проверки документов. Он показал документ, который вызвал сомнение у правоохранителя и тогда мужчину доставили в отдел.
Мужчина признал свою вину, теперь он проведет семь месяцев в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU