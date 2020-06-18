Житель Энгельса проведет семь месяцев в колонии за езду с поддельными правами

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:03:42+03:00

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Суд признал 44-летнего жителя Энгельса виновным в езде с поддельными документами.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в сентябре 2019 года мужчина встретился с незнакомцев и купил поддельное удостоверение вождения транспорта, потому что его лишили прав.

Его на Kia Spectra остановили 16 февраля на Большой Горной улице в Саратове сотрудники ДПС для проверки документов. Он показал документ, который вызвал сомнение у правоохранителя и тогда мужчину доставили в отдел.

Мужчина признал свою вину, теперь он проведет семь месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU