Пьяный водитель напал на полицейского в Пугачеве

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:01:36+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор 53-летнему автомобилисту.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в пьяном вождении автомобиля и нападении на полицейского.

ЧП случилось в ночь на 8 января в Пугачеве Саратовской области. Наряд ДПС ГИБДД на одной из улиц заметил автомобиль, который занесло на обочину. Была начата погоня, машину удалось задержать. Однако водитель не только отказался проходить медицинское освидетельствование, но и набросился на инспектора, избив его по голове.

Свою вину мужчина не признал, но суд счел доказательств достаточными и приговорил его к штрафу 210 тыс. рублей и лишению прав на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU