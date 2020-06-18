2020-06-18T10:55:26+03:00
Экономика

Министр промышленности Андрей Архипов обозначил количество проблемных предприятий Саратовской области

Есть сложности и вопросы у многих предприятий, но это не значит, что их надо отнести к проблемным – министр Архипов
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Андрей АрхиповАндрей Архипов
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Из крупных предприятий ежедневного взаимодействия и реакции в срочном порядке требуют несколько наиболее проблемных. Об этом на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» рассказал министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов. Он обозначил их количество – 6-8 предприятий.

- «Нефтемаш-Сапкон» - пока там приостановлены процессы по банкротству. Предприятие ищет вместе с министерством пути оздоровления, есть задача сохранить производственную единицу и площадку.

Высокая кредиторская задолженность у Саратовского института стекла. Текущие платежи не погашают ее, идут переговоры с кредитными организациями о пересмотре условий основного кредита, он у них очень дорогой, а сейчас ставки изменились, снизились.

№Тантал» – там нет прогнозов по восстановлению производства.

Есть и другие с рядом сложностей, но это не значит, что они могут относиться к однозначно проблемным, - рассказал Архипов.

Он ответил на вопрос о перспективах использования территории и объектов бывшей табачной фабрики. Пока они туманны.

- Территория табачной фабрики законсервирована. Собственник ее не продает. Конкретных инвестпланов он публично не объявлял. Возможно, это отложенный проект, - предположил Андрей Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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