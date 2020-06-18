Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
Напомним, в регионе зарегистрирован 5 101 заболевший за все время пандемии.
Сегодня утром стало известно о 119 новых случаев. Из них большая часть — 60 человек — в Саратове. Теперь в областном центре 1 664 лабораторно подтвержденных случая заражения.
Второе место среди районов области занимает Энгельсский — 395 случаев. Третье — Балаковский с 394 случаями коронавируса.
Самыми свободными от COVID-19 являются по-прежнему Воскресенский и Лысогорский районы, здесь по девять случаев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU