18 Июнь 2020 2020-06-18T10:47:36+03:00

Больше всего зараженных в Саратове, меньше — в Лысогорском и Воскресенском районах

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Напомним, в регионе зарегистрирован 5 101 заболевший за все время пандемии.

Сегодня утром стало известно о 119 новых случаев. Из них большая часть — 60 человек — в Саратове. Теперь в областном центре 1 664 лабораторно подтвержденных случая заражения.

Второе место среди районов области занимает Энгельсский — 395 случаев. Третье — Балаковский с 394 случаями коронавируса.

Самыми свободными от COVID-19 являются по-прежнему Воскресенский и Лысогорский районы, здесь по девять случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU