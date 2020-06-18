В Саратове мужчине отрезало ногу поездом
В Заводском районе Саратова мужчина попал под поезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, ЧП случилось ночью, в районе остановочного пункта «Правый берег».
Пострадавшему 46 лет, он госпитализирован в реанимацию 1-й ГКБ Саратова.
По предварительным данным, мужчине ампутировало ногу.
Обстоятельства случившегося сейчас уточняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU