В Саратове мужчине отрезало ногу поездом

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:52:01+03:00

Мужчина попал под поезд в Саратове. Фото Саратовской областной службы спасения

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В Заводском районе Саратова мужчина попал под поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, ЧП случилось ночью, в районе остановочного пункта «Правый берег».

Пострадавшему 46 лет, он госпитализирован в реанимацию 1-й ГКБ Саратова.

По предварительным данным, мужчине ампутировало ногу.

Обстоятельства случившегося сейчас уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU