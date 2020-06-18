«Красный текстильщик» сбрасывает в Волгу грязную воду

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:31:18+03:00

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Прокуратура Саратовской области выявила нарушение законодательства об охране водных объектов при сбросе сточных вод.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что автономная некоммерческая организация по оказанию услуг по управлению в жилищно-коммунальной сфере «Красный текстильщик» сбрасывает в Волгу сточные воды с превышением установленных допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Это является нарушением требований к охране водных объектов.

Превышение выявлено по ингредиентам: по сульфат ионам в 1,2 раза, по нефтепродуктам в 15,4 раза, по аммоний-иону в 5,8 раза, по нитрит-иону в 29 раз, по железу общему в 15 раз, по фосфат-иону в 8 раз.

После проверки прокуратура направила в суд иск о том, чтобы обязать предприятие перестать портить реку. Пока что он рассматривается.

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ИСТОЧНИК KP.RU