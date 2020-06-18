Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Новых Бурасах
Прокуратура Новобурасского района провела проверку после обращения 22-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства региона, выяснилось, что парень состоял на учете, имея право на внеочередное получение жилья. Однако по достижению 18-летия он продолжал оставаться без своего угла.
Прокурор обратился в суд с иском к министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства об обязании их дать сироте жилье.
Эти требования удовлетворены, юноша получил благоустроенную квартиру в Новых Бурасах.
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ИСТОЧНИК KP.RU