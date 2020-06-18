2020-06-18T10:15:30+03:00
Общество

«СЭПО» сократили всего 150 человек с производства холодильников «Саратов», вместо планируемых 900

Предприятие решило своими силами восстановить производство холодильников
Поделиться:
СЭПОСЭПО
Изменить размер текста:

С производства холодильников «Саратов» на «СЭПО» высвобождено только 150 человек, остальную заявку на сокращения персонала отозвали. Об этом на брифинге 18 июня в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

- На «СЭПО» планируют к 1 июля восстановить производство холодильников и начать продажи. Сегодня оптимизируют логистику, анализируют закупки и спрос на модели, планируют сокращать себестоимость и наращивать объем продаж.

От успешности переговоров с торговыми сетями, которые сегодня идут, зависит и себестоимость продукции, в том числе, - заметил Архипов.

Напомним, в феврале «СЭПО» решило консервировать производство холодильников «Саратов» и сократить 900 человек. Было обращение к председателю ГД Вячеславу Володину, который пообщался с коллективом и затем был предложен ряд мер по сохранению производства.

Предлагались разные варианты, от совместных проектов с заводом «Дон», до кооперации с производителем холодильников марки «Бирюса»

В результате на саратовском предприятии решили обойтись своими силами.

- Решили начинать с 1 июля расконсервироваться, потому что непродовольственные магазины не работали, холодильники через интернет продавались не очень, - заметил Андрей Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Энгельса проведет семь месяцев в колонии за езду с поддельными правами
Пьяный водитель напал на полицейского в Пугачеве
Министр промышленности Андрей Архипов обозначил количество проблемных предприятий Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
В Саратове мужчине отрезало ногу поездом
«Красный текстильщик» сбрасывает в Волгу грязную воду
Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Новых Бурасах
«СЭПО» сократили всего 150 человек с производства холодильников «Саратов», вместо планируемых 900
В Саратове из-за курильщика горела квартира в девятиэтажке
Министр промышленности рассказал о предстоящих сокращениях на саратовских предприятиях
Клещи покусали 378 жителей Саратовской области
Путепровод у села Синодское построят досрочно
Молодой рецидивист обнес ВАЗ в Саратове
В Саратове работают 333 дежурные группы в детских садах
Саратовская область перешагнула рубеж в пять тысяч зараженных коронавирусом
Жители трех районов Саратова проведут две недели без горячей воды
График проведения ЕГЭ-2020 в Саратовской области: названы дни проведения экзаменов
ГИБДД поймала 10 лихачей на саратовской дороге
Два человека пострадали в столкновении Volkswagen и Lada Granta в Саратове
В Саратове росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске мужчин
Пьяный саратовец избил собутыльника, хозяина квартиры и полицейского
Бывшего министра Чурикова проверяют по делу о хищении 20 млн рублей
Саратовская область вошла в топ самых коррупционных регионов
Житель Вольска 79 раз ударил женщину ножом по пути за алкоголем