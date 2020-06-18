«СЭПО» сократили всего 150 человек с производства холодильников «Саратов», вместо планируемых 900

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:15:30+03:00

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С производства холодильников «Саратов» на «СЭПО» высвобождено только 150 человек, остальную заявку на сокращения персонала отозвали. Об этом на брифинге 18 июня в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

- На «СЭПО» планируют к 1 июля восстановить производство холодильников и начать продажи. Сегодня оптимизируют логистику, анализируют закупки и спрос на модели, планируют сокращать себестоимость и наращивать объем продаж.

От успешности переговоров с торговыми сетями, которые сегодня идут, зависит и себестоимость продукции, в том числе, - заметил Архипов.

Напомним, в феврале «СЭПО» решило консервировать производство холодильников «Саратов» и сократить 900 человек. Было обращение к председателю ГД Вячеславу Володину, который пообщался с коллективом и затем был предложен ряд мер по сохранению производства.

Предлагались разные варианты, от совместных проектов с заводом «Дон», до кооперации с производителем холодильников марки «Бирюса»

В результате на саратовском предприятии решили обойтись своими силами.

- Решили начинать с 1 июля расконсервироваться, потому что непродовольственные магазины не работали, холодильники через интернет продавались не очень, - заметил Андрей Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU