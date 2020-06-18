В Саратове из-за курильщика горела квартира в девятиэтажке
Возгорание ликвидировали девять человек
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Вчера, 17 июня, в 21:47 девять пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру на первом этаже в девятиэтажке на Ипподромной улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, предварительно пламя вспыхнуло из-за неосторожного курения.
Полыхали вещи в квартире на площади 1 кв.м, возгорание ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU