2020-06-18T09:54:44+03:00
Общество

Министр промышленности рассказал о предстоящих сокращениях на саратовских предприятиях

Глобальных увольнений не ожидается
Екатерина Семенова
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Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей АрхиповМинистр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей АрхиповФото: Александр Уриевский
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В пресс-центре «Комсомольской правды» сегодня, 18 июня, прошел брифинг министра промышленности Андрея Архипова. Он рассказал, в том числе, о сокращениях на предприятиях в регионе.

По словам министра, на сегодня поступили заявки от предприятия на увольнение 515 человек.

- Это небольшие сокращения, не больше, чем в прошлом году. Глобальных сокращений по предприятиям, которые курирует Минпром, не ожидаем, — отметил Архипов.

При этом он сообщил, что фактически все рабочие места на предприятиях промышленности сохранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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