Министр промышленности рассказал о предстоящих сокращениях на саратовских предприятиях
В пресс-центре «Комсомольской правды» сегодня, 18 июня, прошел брифинг министра промышленности Андрея Архипова. Он рассказал, в том числе, о сокращениях на предприятиях в регионе.
По словам министра, на сегодня поступили заявки от предприятия на увольнение 515 человек.
- Это небольшие сокращения, не больше, чем в прошлом году. Глобальных сокращений по предприятиям, которые курирует Минпром, не ожидаем, — отметил Архипов.
При этом он сообщил, что фактически все рабочие места на предприятиях промышленности сохранены.
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ИСТОЧНИК KP.RU