Клещи покусали 378 жителей Саратовской области
В Саратовской области на 16 июня 378 жителей обратились в медицинские организации из-за укусов клещей, в том числе 148 детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, по сравнению с прошлым годом цифры уменьшились на 14%, среди несовершеннолетних показатель снизился на 17%.
Для профилактики на территории летних лагерей региона провели акарицидные обработки на площади 475, 92 га.
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ИСТОЧНИК KP.RU