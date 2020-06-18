Клещи покусали 378 жителей Саратовской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:51:34+03:00

Из них 148 — дети

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В Саратовской области на 16 июня 378 жителей обратились в медицинские организации из-за укусов клещей, в том числе 148 детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, по сравнению с прошлым годом цифры уменьшились на 14%, среди несовершеннолетних показатель снизился на 17%.

Для профилактики на территории летних лагерей региона провели акарицидные обработки на площади 475, 92 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU