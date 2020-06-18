2020-06-18T09:39:58+03:00
Общество

Путепровод у села Синодское построят досрочно

Его планируется сдать уже осенью [видео]
Екатерина Семенова
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Ведется строительство двух объектов дорожной инфраструктуры в Саратовской области.

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В Саратовской области активно ведется строительство путепровода у села Синодское в Воскресенском районе.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина, планируется, что строительство может завершиться уже осенью.

Ранее планировалось, что работы продлятся до следующего года, но удалось решить вопрос с выделением дополнительного финансирования.

Также активно идет строительство дорожной развязки у поселка Сенной в Вольском районе. Автолюбителям приходится подолгу стоять у переезда, но после сдачи нового объекта проблема должна решиться.

- Новая дорожная развязка на Сенной — это целый комплекс сооружений, в который входят 13 путепроводов и мостов. Здесь появится новая четырехполосная дорога. Закончить работы планируют в следующем году, — отметили в группе volodin.saratov.

Ранее с просьбой помочь в решении дорожных проблем к Вячеславу Володину обратились местные жители. Именно спикер Госдумы стал инициатором строительства объектов и добился выделения финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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