Молодой рецидивист обнес ВАЗ в Саратове

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:33:25+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу из ВАЗ-2112, 36-летний хозяин который оставил машину на улице Танкистов в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, кто-то в период до 10 июня унес аккумуляторную батарею, сабвуфер, две болгарки, сварочный аппарат, перфоратор и магнитолу.

Сумма ущерба превысила отметку в 16,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний безработный рецидивист. Он признался, что продал украденное неизвестному на 3-й Дачной.

Парня задержали, на него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU