Молодой рецидивист обнес ВАЗ в Саратове
Полиция Кировского района раскрыла кражу из ВАЗ-2112, 36-летний хозяин который оставил машину на улице Танкистов в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, кто-то в период до 10 июня унес аккумуляторную батарею, сабвуфер, две болгарки, сварочный аппарат, перфоратор и магнитолу.
Сумма ущерба превысила отметку в 16,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний безработный рецидивист. Он признался, что продал украденное неизвестному на 3-й Дачной.
Парня задержали, на него завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU