В Саратове работают 333 дежурные группы в детских садах
В Саратове работают 333 дежурные группы в 141 дошкольном учреждении.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня, 18 июня, в детские сады привели 3 326 детей.
Перед приемом в группу дети проходят утренний фильтр: их осматривают врачи, они также измеряют им температуру.
В помещениях регулярно проводят проветривание, кварцевание и дезинфекцию и с установленными требованиями СанПин.
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ИСТОЧНИК KP.RU