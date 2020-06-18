В Саратове работают 333 дежурные группы в детских садах

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:05:58+03:00

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В Саратове работают 333 дежурные группы в 141 дошкольном учреждении.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня, 18 июня, в детские сады привели 3 326 детей.

Перед приемом в группу дети проходят утренний фильтр: их осматривают врачи, они также измеряют им температуру.

В помещениях регулярно проводят проветривание, кварцевание и дезинфекцию и с установленными требованиями СанПин.

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ИСТОЧНИК KP.RU