Саратовская область перешагнула рубеж в пять тысяч зараженных коронавирусом

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:03:08+03:00

За сутки их число выросло на 119 человек

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Утром 18 июня стало известно о 119 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, всего зарегистрирован 5 101 заболевший за все время пандемии.

На сегодня больше всего случаев в Саратове — 60 человек. Еще 13 в Энгельсском районе, 12 — в Балаковском, пять — в Татищевском, по четыре — в Балашовском и Краснокутском, по три — Марксовском, Новобураском, Петровском, Ровенском, Ртищевском, два — в Духовницком и по одному — в Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Новоузенском и Саратовском районах.

В 83 из новых заболевших страдают пневмонией, у 29 есть признаки ОРВИ. Среди заболевших четверо детей до 14 лет и 39 — старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU