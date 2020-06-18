Жители трех районов Саратова проведут две недели без горячей воды
В Ленинском и Кировском районах Саратова с 22 июня начнутся опрессовки, которые продлятся две недели.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».
В Октябрьском районе города они уже начались, без горячей воды остались жители улиц Клочкова и 4-й Поперечной.
Скоро придется вооружаться ковшиками жителям улицы Навашина, Академика Семенова, Артиллерийской, Аэропорт, 1-го Топольчанского проезда, Батавина, Безымянной, Блинова, Гришаева.
А также улицы Геофизической, Еремина, Жуковского, Зенитной, Зыбина, Лисина, Мысникова, Оржевского, Осипова, Панченко, Тархова, Технической, Романтиков, Еремина, Большой Горной, Большой Казачьей, Зарубина, Киселева, Гоголя, Кутякова, Московской, Люкшина, Посадского, Пугачевской, Рахова, Сакко и Ванцетти, Советской, Чапаева, Челюскинцев.
Не будет горячей воды на Селекционном проезде, в Мирном переулке и на площади Кирова.
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ИСТОЧНИК KP.RU