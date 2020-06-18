2020-06-18T08:37:29+03:00
Общество

График проведения ЕГЭ-2020 в Саратовской области: названы дни проведения экзаменов

Основной период пройдет в июле, дополнительный — в августе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Стали известны сроки проведения ЕГЭ-2020Стали известны сроки проведения ЕГЭ-2020Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стали известны сроки проведения единого государственного экзамена в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, издан и утвержден соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.

- 29 и 30 июня пройдет пробный экзамен для тестирования,

- 3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике,

- 6 и 7 июля — ЕГЭ по русскому языку,

- 10 июля — ЕГЭ по профильной математике,

- 13 июля — ЕГЭ по истории и физике,

- 16 июля — ЕГЭ по обществознанию и химии,

- 20 июля — ЕГЭ по биологии и и иностранному языку (письменная часть),

- 22 и 23 июля — ЕГЭ по иностранному языку (устная часть).

Резервные дни: 24 июля для всех предметов, кроме русского языка, и 25 июля для всех предметов.

Дополнительный период сдачи экзамена предусмотрен в августе:

- 3 августа — ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

- 5 августа — ЕГЭ по русскому языку,

- 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,

- 8 августа — резервный день по всем предметам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Энгельса проведет семь месяцев в колонии за езду с поддельными правами
Пьяный водитель напал на полицейского в Пугачеве
Министр промышленности Андрей Архипов обозначил количество проблемных предприятий Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
В Саратове мужчине отрезало ногу поездом
«Красный текстильщик» сбрасывает в Волгу грязную воду
Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Новых Бурасах
«СЭПО» сократили всего 150 человек с производства холодильников «Саратов», вместо планируемых 900
В Саратове из-за курильщика горела квартира в девятиэтажке
Министр промышленности рассказал о предстоящих сокращениях на саратовских предприятиях
Клещи покусали 378 жителей Саратовской области
Путепровод у села Синодское построят досрочно
Молодой рецидивист обнес ВАЗ в Саратове
В Саратове работают 333 дежурные группы в детских садах
Саратовская область перешагнула рубеж в пять тысяч зараженных коронавирусом
Жители трех районов Саратова проведут две недели без горячей воды
График проведения ЕГЭ-2020 в Саратовской области: названы дни проведения экзаменов
ГИБДД поймала 10 лихачей на саратовской дороге
Два человека пострадали в столкновении Volkswagen и Lada Granta в Саратове
В Саратове росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске мужчин
Пьяный саратовец избил собутыльника, хозяина квартиры и полицейского
Бывшего министра Чурикова проверяют по делу о хищении 20 млн рублей
Саратовская область вошла в топ самых коррупционных регионов
Житель Вольска 79 раз ударил женщину ножом по пути за алкоголем