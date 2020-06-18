График проведения ЕГЭ-2020 в Саратовской области: названы дни проведения экзаменов

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:37:29+03:00

Основной период пройдет в июле, дополнительный — в августе

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Стали известны сроки проведения единого государственного экзамена в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, издан и утвержден соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.

- 29 и 30 июня пройдет пробный экзамен для тестирования,

- 3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике,

- 6 и 7 июля — ЕГЭ по русскому языку,

- 10 июля — ЕГЭ по профильной математике,

- 13 июля — ЕГЭ по истории и физике,

- 16 июля — ЕГЭ по обществознанию и химии,

- 20 июля — ЕГЭ по биологии и и иностранному языку (письменная часть),

- 22 и 23 июля — ЕГЭ по иностранному языку (устная часть).

Резервные дни: 24 июля для всех предметов, кроме русского языка, и 25 июля для всех предметов.

Дополнительный период сдачи экзамена предусмотрен в августе:

- 3 августа — ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

- 5 августа — ЕГЭ по русскому языку,

- 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,

- 8 августа — резервный день по всем предметам.

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ИСТОЧНИК KP.RU