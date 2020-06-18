График проведения ЕГЭ-2020 в Саратовской области: названы дни проведения экзаменов
Стали известны сроки проведения единого государственного экзамена в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, издан и утвержден соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.
- 29 и 30 июня пройдет пробный экзамен для тестирования,
- 3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике,
- 6 и 7 июля — ЕГЭ по русскому языку,
- 10 июля — ЕГЭ по профильной математике,
- 13 июля — ЕГЭ по истории и физике,
- 16 июля — ЕГЭ по обществознанию и химии,
- 20 июля — ЕГЭ по биологии и и иностранному языку (письменная часть),
- 22 и 23 июля — ЕГЭ по иностранному языку (устная часть).
Резервные дни: 24 июля для всех предметов, кроме русского языка, и 25 июля для всех предметов.
Дополнительный период сдачи экзамена предусмотрен в августе:
- 3 августа — ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,
- 5 августа — ЕГЭ по русскому языку,
- 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,
- 8 августа — резервный день по всем предметам.
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ИСТОЧНИК KP.RU