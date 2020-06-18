2020-06-18T08:16:32+03:00
Происшествия

ГИБДД поймала 10 лихачей на саратовской дороге

Автомобилисты ехали по городу со скоростью более 100 км в час
Екатерина Семенова
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Инспекторы ГИБДД выявляли любителей быстрой езды в Саратове. Фото ГИБДД по Саратовской областиИнспекторы ГИБДД выявляли любителей быстрой езды в Саратове. Фото ГИБДД по Саратовской области
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ГИБДД по Саратовской области провела рейд на дороге между поселками Солнечный и Юбилейный по скоростному режиму.

Инспекторы выявили более 10 автомобилистов, превысивших скорость. При этом, как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, водители встречных машин активно предупреждали о проверке на дороге. Это не остановило любителей быстрой езды.

Все нарушители двигались со скоростью более 100 км в час, хотя установлено ограничение в 60 км в час. Двое водителей ранее уже привлекались к ответственности за лихачество.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Один из остановленных объяснил причины своего нарушения — хорошая дорога и отсутствие жилых домов поблизости.

- Забыл, что нахожусь в черте города, — отметил Александр, который ехал со скоростью 110 км в час.

Всего в Саратовской области с начала 2020 года произошло 129 ДТП. В них погибли 15 человек, 167 получили травмы.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

- Желание «полихачить», возникающее зачастую у молодых водителей, может привести к потере контроля над транспортным средством. Согласно исследованиям, проведенным в разных странах, установлено, что увеличение средней скорости движения всего на 1 км./ч. приводит к росту числа аварий с травматизмом на 3%, а со смертельным исходом — на 4-5%. При скорости движения в момент столкновения 80 км в час вероятность смертельного исхода для тех, кто находится на передних сиденьях, возрастает в 20 раз, — отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы будут выявлять лихачей на трассах области все лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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