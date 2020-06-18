Два человека пострадали в столкновении Volkswagen и Lada Granta в Саратове
Вчера, 17 июня, в 23:50 напротив дома №152 «В» на Московской улице в Саратове 20-летний водитель Volkswagen устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным молодой человек нарушил правила очередности проезда перекрестка и влетел в Lada Kalina, за рулем которой был 20-летний парень.
В результате аварии обоих водителей госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU