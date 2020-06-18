Два человека пострадали в столкновении Volkswagen и Lada Granta в Саратове

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:55:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 17 июня, в 23:50 напротив дома №152 «В» на Московской улице в Саратове 20-летний водитель Volkswagen устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным молодой человек нарушил правила очередности проезда перекрестка и влетел в Lada Kalina, за рулем которой был 20-летний парень.

В результате аварии обоих водителей госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU