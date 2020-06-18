В Саратове росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске мужчин
В минувший вторник сотрудники Росгвардии задержали в Саратове двух мужчин, находящихся в розыске.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, на 2-й платформе железнодорожного вокзала станции Саратов-1 поймали 57-летнего мужчину. Его искали по всей стране за мошенничество.
В этот же день у дома №54 на улице Вавилова задержали 33-летнего гражданина, который избил другого человека.
Обоих передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU