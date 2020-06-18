В Саратове росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске мужчин

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник сотрудники Росгвардии задержали в Саратове двух мужчин, находящихся в розыске.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, на 2-й платформе железнодорожного вокзала станции Саратов-1 поймали 57-летнего мужчину. Его искали по всей стране за мошенничество.

В этот же день у дома №54 на улице Вавилова задержали 33-летнего гражданина, который избил другого человека.

Обоих передали сотрудникам полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU