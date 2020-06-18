2020-06-17T23:00:23+03:00
Происшествия

Пьяный саратовец избил собутыльника, хозяина квартиры и полицейского

Суд отправил его в колонию на пять лет
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 20-летнему ранее судимому парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, применении насилия к представителю власти и покушении на это.

Преступление было совершено вечером 30 ноября 2019 года. Юноша был в гостях у друга в поселке Жасминный, где компания распивала алкоголь. Когда хозяин заснул, гость поссорился с 39-летним мужчиной. Молодой человек сильно избил оппонента — не только кулаками, но и четыре раза ранил его ножом в бедро.

В этот момент домой вернулась сожительница хозяина квартир, которая вызвала врачей и полицию. Пострадавшего удалось спасти.

Всех остальных из компании доставили в отделение полиции, где юноша вновь устроил ссору, на этот раз с хозяином квартиры. Инспектор ДПС попытался их разнять, и едва не получил удар кулаком по голове. А вот пришедший ему на помочь постовой пострадал — на него обрушились удары. В итоге он попал в больницу с травмой черепа и сотрясением мозга.

Суд отправил парня в колонию общего режима на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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