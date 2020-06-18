Житель Вольска 79 раз ударил женщину ножом по пути за алкоголем

18 Июнь 2020 2020-06-17T22:47:27+03:00

После этого он 11 раз ранил мужчину

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В Вольске Саратовской области 29-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, покушении на убийство двух лиц и угрозе убийством.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина ранее уже был судим.

Следствие считает, что вечером 13 апреля 2020 года он распивал алкоголь в гостях у семейной пары в Совхозном переулке. Там же была 36-летняя женщина. Когда мужчина ушел купить еще спиртного, она отправилась следом.

По пути они поссорились, и мужчина зарезал женщину, нанеся ей в общей сложности 79 ножевых ранений. После этого он бросил труп, а сам убежал. Погибшую нашли жители ближайшего дома.

Злоумышленник тем временем вернулся в дом, где пьянствовал и 11 раз ударил спящего хозяина ножом. Кроме того, он пригрозил его жене убийством, если она ему помешает. Потом он убежал, а раненого мужчину удалось спасти.

Вскоре подозреваемого задержали полицейские Вольска. Он признал вину в убийстве и угрозах, но заявил, что не собирался убивать мужчину.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчина находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU