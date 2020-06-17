В Саратове возбуждено дело о пропагандистах запрещенной организации
В Саратовской области возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, организация «Таблиги Джамаат» признана запрещенной в России по решению суда.
По версии следствия, предположительно, с 11 апреля по 31 декабря 2019 года несколько граждан в Саратове заявили о себе, как о сторонниках этой организации. Причем они знали, что она запрещена, но публично выражали согласие с ее идеологией, участвовали в собраниях, где велась пропаганда.
Преступная деятельность была выявлена сотрудниками полиции и УФСБ по Саратовской области.
Следователи СКР провели обыски по месту жительства задержанных в Саратове, Саратовской и Пензенской областях. Изъяты электронные носители информации, телефоны, печатная литература.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU