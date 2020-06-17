2020-06-17T21:54:23+03:00
Происшествия

В Саратове возбуждено дело о пропагандистах запрещенной организации

Они публично выражали согласие с идеологией «Таблиги Джамаат» (запрещена в России)
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, организация «Таблиги Джамаат» признана запрещенной в России по решению суда.

По версии следствия, предположительно, с 11 апреля по 31 декабря 2019 года несколько граждан в Саратове заявили о себе, как о сторонниках этой организации. Причем они знали, что она запрещена, но публично выражали согласие с ее идеологией, участвовали в собраниях, где велась пропаганда.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками полиции и УФСБ по Саратовской области.

Следователи СКР провели обыски по месту жительства задержанных в Саратове, Саратовской и Пензенской областях. Изъяты электронные носители информации, телефоны, печатная литература.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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