2020-06-17T17:13:14+03:00
Общество

В систему здравоохранения Саратовской области удалось привлечь 928 молодых медиков

Действуют программы по материальному стимулированию
Екатерина Семенова
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на круглом столе в «Комсомольской правде» сегодня, 17 июня, рассказал о развитии отрасли.

Он сообщил о реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных президентом России Владимиром Путиным.

Например, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Саратове строится крупный объект — Областной онкологический диспансер. Также продолжается развитие санитарной авиации.

- Конечно, хотелось бы, чтобы меньше было таких тяжелых случаев, когда необходимо использование санитарной авиации. Но всякий раз, когда ее помощь понадобится, мы будем ее использовать, — заверил Олег Костин.

Кроме того, министр рассказал о расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов. Они появляются во всех районах области.

По словам Олег Костина, также ведется активная работа по привлечению молодых специалистов, особенно в сельские районы. Есть несколько программ, в том числе, по обеспечению медработников жильем или компенсации расходов на аренду, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, единовременные выплаты (от 1 до 1,5 млн рублей врачам, от 500 до 750 тыс. рублей фельдшерам). Законодательно установлена минимальная заработная плата специалистов на уровне не ниже 23 тыс. рублей для врачей и 14 тыс. рублей для средних медработников.

- Благодаря проводимым мероприятиям удалось привлечь в здравоохранение области в 2019 году — 928 молодых специалистов (404 врача и 524 средних медработника), — рассказал Олег Костин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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